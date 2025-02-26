В Орле сформируют 139 избирательных участков

26.2.2025 | 12:00 Новости, Политика

В областном центре начали готовиться к выборам в горсовет.

Фото: Избирательная комиссия Орловской области

Соответствующее постановление утвердил мэр Орла Юрий Парахин. Оно размещено на сайте администрации города.

«Образовать на территории муниципального образования «Город Орёл» 139 избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума», – гласит документ.

Напомним, в этом году Единый день голосования приходится на 14 сентября.

В Орле будут выбирать депутатов городского совета. Сейчас он состоит из 38 народных избранников.

ИА «Орелград»


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