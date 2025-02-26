В Орле сформируют 139 избирательных участков

В областном центре начали готовиться к выборам в горсовет.

Соответствующее постановление утвердил мэр Орла Юрий Парахин. Оно размещено на сайте администрации города.

«Образовать на территории муниципального образования «Город Орёл» 139 избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума», – гласит документ.

Напомним, в этом году Единый день голосования приходится на 14 сентября.

В Орле будут выбирать депутатов городского совета. Сейчас он состоит из 38 народных избранников.

ИА «Орелград»