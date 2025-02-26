Житель Липецкой области оставлял «закладки» на Орловщине

Теперь его будут судить.
Как рассказали в Управлении МВД по Липецкой области, это 23-летний парень из местного Лебедянского района. Незаконной деятельностью он занимался с декабря 2023-го по февраль 2024-го годов.
«Подработку» он нашёл в интернете. В итоге ему вменили 10 эпизодов незаконного сбыта запрещённых веществ. Известно, что он распространял наркотики, в том числе, и в Орловской области.
Полиция изъяла у него 16 полимерных свертков общей массой около 16 граммов. Экспертиза показала, что это наркотические средства, в составе которых содержатся N-метилэфедрон и эфедрон.
На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до двадцати лет лишения свободы.
ИА «Орелград»