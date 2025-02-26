Житель Липецкой области оставлял «закладки» на Орловщине

26.2.2025 | 13:00 Криминал, Новости

Теперь его будут судить.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как рассказали в Управлении МВД по Липецкой области, это 23-летний парень из местного Лебедянского района. Незаконной деятельностью он занимался с декабря 2023-го по февраль 2024-го годов.

«Подработку» он нашёл в интернете. В итоге ему вменили 10 эпизодов незаконного сбыта запрещённых веществ. Известно, что он распространял наркотики, в том числе, и в Орловской области.

Полиция изъяла у него 16 полимерных свертков общей массой около 16 граммов. Экспертиза показала, что это наркотические средства, в составе которых содержатся N-метилэфедрон и эфедрон.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до двадцати лет лишения свободы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования