Всеобъемлющая поддержка. Как орловский меценат Олег Карпиков помогает фронту

Олег Карпиков: «Это каждый должен делать в меру внутреннего убеждения».

Три года назад президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Это кардинально изменило жизнь тысяч орловских семей. Многие орловцы стали непосредственными участниками спецоперации, другие использовали свои возможности для оказания всеобъемлющей поддержки фронту.

Один из таких людей — Олег Карпиков, орловский предприниматель и меценат. Еще в преддверие СВО Россию захлестнули сообщения о страданиях русских жителей Донбасса. И уже в первый день спецоперации, 24 февраля 2022 года, Олег Карпиков перевел 300 тысяч рублей в благотворительный фонд на помощь жителям ДНР и ЛНР, эвакуированным с Донбасса. Средства тогда поступили на счета благотворительного фонда «Российский детский фонд».

По словам Олега Владимировича, одной из целей этого порыва было в том числе и желание показать пример другим орловцам.

И пример этот явно был замечен. Несмотря на скромные размеры и экономические возможности, Орловская область закрепила за собой статус одного из основных тылов российской армии. Всю страну обошли кадры с Орловщины, провожающих своих защитников в зону боевых действий, а большое количество донбасских семей на время активных боев перебрались в Орловскую область.

Осенью 2022 года в стране случилась частичная мобилизация. Олег Карпиков, будучи владельцем нескольких орловских предприятий, проводил на путь некоторое число своих сотрудников.

«Некоторые люди, работавшие у нас, уже погибли. Мы оказываем помощь их семьям. Совсем недавно были похороны водителя нашей структуры. С этого предприятия два человека уже погибли», — рассказал орловский меценат.

По его словам, после мобилизации представители трудовых коллективов сами начали регулярно организовывать гуманитарные сборы. И это дело быстро стало всенародным. Люди, исходя из своих финансовых возможностей, жертвовали малым, чтобы общими усилиями собрать что-то значимое для российских военнослужащих.

«Собрал, допустим, «СчетПрибор» 100 тысяч. Я добавляю столько же и мы передаем, куда нужно», — объясняет Карпиков механизм подобных сборов.

По его словам, на его предприятиях нет отлаженной и принудительной системы сбора помощи. В одних случаях люди делают все сами — спонтанно и от души. В других — инициатива исходит от руководителя, к которому обратились за помощью сами бойцы СВО или другие участники событий на Донбассе.

Так, орловское МЧС вышло на Карпикова и рассказало о своих луганских коллегах, которые продолжают выполнять свои обязанности даже на территориях, находящихся даже в непосредственной близости от линии соприкосновения. Помимо привычной борьбы со стихией луганские спасатели несут риски, связанные с проходящими рядом боями.

Карпиков подарил пожарным «Ниву», которая должна была повысить их мобильность и способность выполнять оперативные поручения.

«Это каждый должен делать в меру своих возможностей, душевного состояния и внутреннего убеждения», — отметил тогда предприниматель.

Орловцы, занимающиеся спортом, в декабре прошлого года приняли участие в благотворительных соревнованиях по силовым видам спорта, доход от которых был использован для помощи участникам СВО. Целью мероприятия, проходившего в

спортивном клубе «Система Комплекс», тогда было использовать спортивную акцию для покупки стройматериалов.

Спортивные соревнования собрали около 80 участников со всей области, каждый из которых внес членский взнос. Также в сборе приняли тогда участие владелец спортклуба Олег Карпиков и другие спонсоры.

В общей сложности удалось собрать 194 тысячи рублей, а в зону СВО были отправлены материалы для обустройства безопасных и комфортных солдатских укрытий.

«Гуманитарную помощь я сам доставлял. Ездил на своей Тойоте», — рассказал орловский меценат.

Также орловец осмотрел военный быт — где солдаты спят, чем питаются, где у них туалеты.

Следующими адресами помощи были морские пехотинцы из легендарной севастопольской 810-й бригады. Они несут на своих плечах основную тяжесть боев в Курском пограничье. По осени их феноменальный рывок обвалил линию обороны ВСУ аж на семь километров. После этого они принимали активное участие в освобождении населенных пунктов и отражении атак украинцев.

Уже в феврале 2025 года морпехи перешли границу в Сумской области, чтобы поставить под удар все снабжение украинской группировки в районе поселка Суджа.

Как и другие боевые подразделения российской армии, они испытывали проблемы с мобильностью из-за того, что их транспорт регулярно подрывается на минах или попадает под вражеские дроны.

«Товарищи обратились с нашей стороны через моих друзей, что им желательно бы иметь новый транспорт», — рассказал Олег Карпиков.

Собрав деньги, он приобрел еще одну «Ниву» и предоставил ее бойцам. По его словам, это решение нашло максимальную поддержку среди членов его семьи.

«Уточняю, что это помощь от всей нашей семьи — моей жены Марины Александровны, дочерей Ирины и Марии, брата Сергея, отца Владимира Григорьевича и матери Валентины Никитичны, матери жены Нелли Николаевны», — объяснил орловец.

По словам Олега Карпикова, патриотизм в нем в первую очередь воспитывали его родители, но свой вклад внес весь Советский Союз.

По его словам, он запланировал «что-то интересное» на 9 мая, когда вся страна будет отмечать 80-летие Великой Победы. Однако, подробности орловский меценат пока держит в секрете.

Источник. Фото: Сергей Ильин