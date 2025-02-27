Сотрудники ТТП Орла пожаловались на задержки зарплаты

Также, по их словам, на предприятии рекордно сократился выпуск автобусов на рейсы.

Об этом, ссылаясь на обращение группы работников МУПа, сообщает «Орёлтаймс».

Как рассказали сотрудники предприятия, проблемы с зарплатой наблюдаются с ноября минувшего года — она выплачивается несвоевременно или не полностью. Орловцы утверждают, что это уже привело к тому, что водители автобусов стали покидать «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

Самое интересное, что руководство ТТП (в лице гендиректора Игоря Косолапова) не борется за этих сотрудников, а, наоборот, рекомендует им переходить на другую работу — к частным перевозчикам. «Также он ставит в пример организацию работы частных перевозчиков водителям как образец. При этом известно, что водители частных перевозчиков работают без соблюдения норм труда и отдыха, которые прописаны в приказе Минтранса РФ», – рассказали сотрудники ТТП.

Проблемы с зарплатами напрямую связаны с низким выходом автобусов в рейсы. Кстати, этим может быть обусловлено и поведение руководства — возможно, сейчас предприятию уже не требуется столько водителей, сколько состоит в штате. Как рассказывают работники предприятия, сейчас ТТП выпускает на линию 12 ЛиАЗов. «ПАЗы вообще не выходят. Техника стоит поломанная, денег на запчасти нет», – утверждают они.

ИА «Орелград»