Орловец поджёг трактор бывшего работодателя

Об этом рассказали в Управлении МВД по Орловской области.

Преступление произошло в Троснянском районе. В полицию обратился фермер. Он рассказал, что неизвестное лицо подожгло принадлежащий ему трактор «Кировец».

Огонь повредил внутреннюю часть кабины, а также оборудование. Сам владелец оценил материальный ущерб примерно в 70 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Полиция задержала подозреваемого — 42-летнего мужчину, бывшего наёмного сотрудника данного фермера.

Орловец признался в преступлении, а также выразил готовность возместить материальный ущерб. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»