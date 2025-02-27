Орловец поджёг трактор бывшего работодателя

27.2.2025 | 15:00 Криминал, Новости

Об этом рассказали в Управлении МВД по Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Преступление произошло в Троснянском районе. В полицию обратился фермер. Он рассказал, что неизвестное лицо подожгло принадлежащий ему трактор «Кировец».

Огонь повредил внутреннюю часть кабины, а также оборудование. Сам владелец оценил материальный ущерб примерно в 70 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Полиция задержала подозреваемого — 42-летнего мужчину, бывшего наёмного сотрудника данного фермера.

Орловец признался в преступлении, а также выразил готовность возместить материальный ущерб. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»


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