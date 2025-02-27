Трудовая инспекция изучит ситуацию на ТТП Орла

Ранее СМИ сообщили, что оттуда массово увольняются водители.
Сейчас Государственная трудовая инспекция в Орловской области проверяет достоверность этой информации.
«При выявлении нарушений трудового законодательства государственными инспекторами труда будут приняты незамедлительные меры в рамках полномочий к их устранению», – отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее группа сотрудников предприятия рассказала, что из ТТП увольняются водители автобусов. При этом, по их словам, гендиректор не удерживает водителей, а, наоборот, рекомендует им переходить к частным перевозчикам.
Главной причиной такого явления сотрудники «Трамвайно-троллейбусного предприятия» называют проблемы с выплатой зарплаты.
ИА «Орелград»