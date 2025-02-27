Трудовая инспекция изучит ситуацию на ТТП Орла

27.2.2025 | 17:25 Новости, Транспорт

Ранее СМИ сообщили, что оттуда массово увольняются водители.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Сейчас Государственная трудовая инспекция в Орловской области проверяет достоверность этой информации.

«При выявлении нарушений трудового законодательства государственными инспекторами труда будут приняты незамедлительные меры в рамках полномочий к их устранению», – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее группа сотрудников предприятия рассказала, что из ТТП увольняются водители автобусов. При этом, по их словам, гендиректор не удерживает водителей, а, наоборот, рекомендует им переходить к частным перевозчикам.

Главной причиной такого явления сотрудники «Трамвайно-троллейбусного предприятия» называют проблемы с выплатой зарплаты.

ИА «Орелград»


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