Трудовая инспекция изучит ситуацию на ТТП Орла

Ранее СМИ сообщили, что оттуда массово увольняются водители.

Сейчас Государственная трудовая инспекция в Орловской области проверяет достоверность этой информации.

«При выявлении нарушений трудового законодательства государственными инспекторами труда будут приняты незамедлительные меры в рамках полномочий к их устранению», – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее группа сотрудников предприятия рассказала, что из ТТП увольняются водители автобусов. При этом, по их словам, гендиректор не удерживает водителей, а, наоборот, рекомендует им переходить к частным перевозчикам.

Главной причиной такого явления сотрудники «Трамвайно-троллейбусного предприятия» называют проблемы с выплатой зарплаты.

ИА «Орелград»