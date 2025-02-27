В Москве обсудили поддержку ветеранов спецоперации и их семей

В том числе инициативы из Орловской области.

Накануне, 26 февраля, по инициативе лидера ЛДПР Леонида Слуцкого стартовал Второй Всероссийский форум «Плечом к плечу за Русскую Победу». В нем приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель министра обороны Анна Цивилева, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

Основными темами обсуждения стали реабилитация и социализация участников СВО, обмен лучшими региональными практиками поддержки ветеранов действий и членов их семей, содействие в трудоустройстве демобилизованных бойцов и их психологическая реабилитация.

Депутаты заксобраний, руководители профильных организаций, сами ветераны и участники СВО поделились практиками поддержки бойцов, которые есть и применяются, а также идеями р введении новых. Обсуждение проходило в рамках дискуссионной площадки по обмену опытом, модератором которой выступила депутат Мосгордумы, член Высшего Совета ЛДПР Мария Воропаева. В качестве приглашенного спикера от Орловской области выступал Владислав Числов.

Член облсовета рассказал о положенных выплатах и льготах участникам и ветераном СВО, а также членам их семей, введенных в регионе. Кроме этого, он отметил ряд новых инициатив ЛДПР по дополнительной поддержке. Так, предложено квотирование рабочих мест для ветеранов и участников СВО, получивших инвалидность. Также Владислав Числов предложил к рассмотрению федеральных экспертов и законодателей возможность введения пожизненной выплаты в размере МРОТ для бойцов, которые ввиду тяжести ранения не могут быть трудоустроены. Кроме того, предложил по-новому реализовывать реабилитацию. Необходимо создание окружных реабилитационных центов. В рамках одного округа проще передвигаться, чем, например, лететь с Дальнего Востока в Москву десятки часов. В этих центрах необходимо собрать специалистов, которые помогут научиться пользоваться протезами, окажут психологическую помощь и помогут вернуться к рядовой трудовой деятельности.

«Все предложения, вынесенные мною на форуме, являются прямым отражением запросов, поступающих в ходе общения с нашими орловскими ребятами и их семьями. Я рад, что стал проводником их потребностей здесь, на форуме федерального масштаба. Наше региональное отделение ЛДПР, депутаты с первых дней СВО находятся рядом, помогают. Но в некоторых случаях видим, где нам еще совместно надо поработать, чтобы герои, вернувшись домой, не сталкивались с трудностями», – прокомментировал Владислав Числов.

Всероссийский форум ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!» стал площадкой для коммуникации бойцов СВО, членов их семей, производителей техники для нужд фронта, медицинского оборудования и средств реабилитации, швейбатов с уникальной продукцией, представителей законодательной и исполнительной власти, предпринимателей, священнослужителей, волонтеров, военных журналистов, историков, меценатов.

ИА «Орелград»