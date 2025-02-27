В Орле «Водоканал» завершил работы на Генерала Родина

Процесс существенно затянулся.

О завершении работ рассказали в региональном штабе «Общероссийского народного фронта».

Ещё в начале декабря местные жители стали жаловаться на неудобства. Часть тротуара улицы оказалась разрыта и, фактически, недоступна для прохожих.

««Орёлводоканал» провел замену труб, разломав части тротуара, сроки завершения работ стоят до конца года, а уже в ближайшее время наступит снег», – сообщали тогда в «ОНФ».

В итоге процесс финишировал только сейчас. Теперь орловцы, включая маломобильных граждан, могут свободно перемещаться по тротуару.

ИА «Орелград»