На Орловщине поддержат детей с фенилкетонурией

28.2.2025 | 13:51 Важное, Медицина, Новости

Сегодня орловский облсовет принял соответствующий закон.

Фото: ИА «Орелград»

Сейчас в области проживает около 25 семей, где растут дети с этим заболеванием. Несовершеннолетним требуется дорогостоящая диета.

Закон устанавливает право на ежемесячную денежную выплату — её получает один из родных или приёмных родителей (или законных представителей) ребёнка.

Проект закона инициирован лидерами трёх фракций облсовета — КПРФ (Иван Дынкович), ЛДПР (Владислав Числов) и «Новые люди» (Светлана Ковалёва).

Также свой вклад внесла прокуратура Орловской области. Орган надзора проделал большую работу по законодательному урегулированию этого вопроса. Кроме того, прокуратура неоднократно информировала губернатора Андрея Клычкова о необходимости принятия закона.

По предварительным данным, новая выплата обойдётся бюджету в 4 миллиона рублей в год.

ИА «Орелград»


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