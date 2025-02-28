На Орловщине поддержат детей с фенилкетонурией

Сегодня орловский облсовет принял соответствующий закон.

Сейчас в области проживает около 25 семей, где растут дети с этим заболеванием. Несовершеннолетним требуется дорогостоящая диета.

Закон устанавливает право на ежемесячную денежную выплату — её получает один из родных или приёмных родителей (или законных представителей) ребёнка.

Проект закона инициирован лидерами трёх фракций облсовета — КПРФ (Иван Дынкович), ЛДПР (Владислав Числов) и «Новые люди» (Светлана Ковалёва).

Также свой вклад внесла прокуратура Орловской области. Орган надзора проделал большую работу по законодательному урегулированию этого вопроса. Кроме того, прокуратура неоднократно информировала губернатора Андрея Клычкова о необходимости принятия закона.

По предварительным данным, новая выплата обойдётся бюджету в 4 миллиона рублей в год.

ИА «Орелград»