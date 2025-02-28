Хлебобулочный символ Орловщины обрёл форму

Однако рецепт орловской котелки пока под вопросом.

В Орле состоялась очередная встреча группы, которая занимается разработкой орловской котелки. Так называется хлебобулочное изделие, призванное стать одним из неофициальных символов нашего региона и одним из элементов особого регионального меню.

Встреча состоялась по инициативе комитета рестораторов и отельеров Торгово-промышленной палаты Орловской области. Она прошла на базе кафедры пищевых технологий, сервиса, торгового и таможенного дела РАНХиГС. Об этом сообщили в пресс-службе ТТП.

Участники (в основном, представители профильных предприятий и организаций) обсудили различные варианты рецепта, рассматривая каждый аспект. В итоге была согласована форма котелки.

Однако работа над рецептом пока продолжается. Следующая встреча состоится в марте. На ней планируется прийти к финальному решению по рецептуре.

ИА «Орелград»