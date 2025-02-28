Охотоведам и охотинспекторам подняли зарплаты и премии

Руководители таких учреждений будут получать премии в размере трех окладов.

Правительство Орловской области внесло изменения в положение об оплате труда работников казенных учреждений, подведомственных региональному департаменту надзорной и контрольной деятельности. Изменения внесены и в порядок оплаты труда директора, заместителя директора и главного бухгалтера таких казенных учреждений. Так, размер должностного оклада директора учреждения увеличен с 14 732,9 до 16 206,19 рубля, заместителя директора – с 13 259,61 до 14585,57 рубля, главного бухгалтера – с 11 786,32 до 12964,95 рубля, государственного охотничьего инспектора – с 8327,3 до 9160,03 рубля, охотоведа, юрисконсульта, экономиста и специалиста по кадрам – с 8967,85 до 9864,64 рубля.

Также увеличен максимальный размер премий при получении наград, присвоении почетных званий и награждении знаками отличия, почетными грамотами, объявлении благодарности, к профессиональному празднику, праздничным и юбилейным датам. Так, работникам учреждений он увеличен со 100 до 200 процентов к должностному окладу, правда, выплата таких премий возможна «при наличии экономии фонда оплаты труда». Максимальный размер премий директорам учреждений установлен в размере до 300 процентов к должностному окладу, заместителям директора и главным бухгалтерам – в размере до 250 процентов к должностному окладу.

В данном случае профессиональным праздником считается День эколога, а праздничными датами – 23 февраля, 8 марта и 31 декабря. Юбилейными датами считаются: 50, 55 и 60 лет для женщин, 50, 60 и 65 лет – для мужчин. Постановление правительства региона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. Впрочем, документом предусмотрено и снижение премии по итогам работы. Оно производится на основании приказов директоров учреждений в размере до 90 процентов от установленной суммы вознаграждения.

Снизить премию могут за нарушение должностных инструкций, упущения в работе, несоблюдение установленных сроков для выполнения поручений директора, предписаний инспектирующих и контролирующих органов, за нарушение правил эксплуатации транспортных средств, допущение аварий, при объявлении дисциплинарного взыскания и при привлечении к административной ответственности. Полное лишение премии работника производится на основании приказа директора учреждения в связи с увольнением «по статье», а также за систематическое несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка учреждения или при привлечении работника к уголовной ответственности.

ИА «Орелград»