Производство орловского текстиля увеличили в 3 раза

Статистики оценили работу региональной промышленности.

Орелстат обнародовал оперативные данные о динамике промышленного производства по итогам января 2025 года. Обрабатывающий сектор продемонстрировал в отчетном периоде разнонаправленную динамику. Часть подотраслей существенно нарастила показатели своей работы, и особенно отличились производители текстильных изделий – это производство выросло в 3,2 раза по сравнению с январем 2024 года. Также уверенный рост показателей продемонстрировали производители готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 52,5 процента, мебели – на 29,5 процента, резиновых и пластмассовых изделий – на 23,9 процента, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 20,2 процента.

«Значительное падение объемов выпуска показали отрасли, выпускающие: электрическое оборудование – на 63,4 процента, прочую неметаллическую минеральную продукцию – на 38,2 процента, напитки – на 37,7 процента, лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях и ветеринарии – на 28,5 процента, одежду – на 16,7 процента», – перечислили в Орелстате. В целом промышленники региона по сравнению с январем 2024 года ушли в минус, падение производства оценивается в 8,3 процента.

По мнению аналитиков, причиной падения индекса промышленного производства стала отрицательная динамика, наблюдавшаяся в трех ключевых секторах. Так, в секторе обрабатывающем обрабатывающих производств снижение показателей работы относительно января 2024 года составило 5,7 процента, в энергетическом секторе – 14 процентов, в секторе, связанном с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – 28,7 процента.

Только в сырьевом секторе зафиксирован незначительный рост, всего на 0,3 процента, по сравнению с первым месяцем прошлого года. Еще более значительно снизились объемы производства по сравнению с декабрем 2024 года – падение показателей составило 23 процента. Впрочем, статистики говорят, что в этом нет ничего удивительного, а сокращение объемов промышленного производства по сравнению с декабрем 2024 года является «характерным». Специалисты объясняют это календарным фактором и завершением в конце года работ по контрактам, включая выпуск продукции с длительным циклом изготовления.

ИА «Орелград»