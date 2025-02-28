В Орловской области средняя зарплата превысила 130 тысяч рублей

Такую зарплату зафиксировали только в декабре и только у финансистов.

Орелстат представил оперативные данные о заработной плате работников организаций Орловской области в декабре 2024 года. Сообщается, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в отчетном месяце в целом по региону составила 78 416 рублей. По сравнению с ноябрем 2024 года она увеличилась на 39,8 процента, а по сравнению с декабрем предыдущего года выросла на 19,3 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2024 года выросла по сравнению с декабрем 2023 года на 8,7 процента.

Декабрь традиционно отмечается повышенными заработками с учетом его предновогодней специфики. Вот и декабрь 2024 года отметился резким ростом средних зарплат, которые, впрочем, уже по итогам января 2025 года заметно снизятся. Тем не менее, в ряде отраслей декабрь принес приятные для работников цифры. Так, лидерами по средней заработной плате в декабре стали работники финансовой и страховой сферы деятельности, чей средний заработок составил 133 985 рублей.

За ними идут работники сферы государственного управления со средним заработком в размере 112 146 рублей, сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 93 827 рублей, деятельности в области информации и связи – 84 566 рублей, сферы здравоохранения и социальных услуг – 81 562 рубля, сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 80 944 рубля, обрабатывающих производств – 77 169 рублей, сферы транспортировки и хранения – 73 544 рубля, оптовой и розничной торговли – 65 200 рублей, сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром – 65 026 рублей, строительства – 62 416 рублей, образования – 61 769 рублей.

Согласно прогнозу правительства Орловской области, в 2025 году в регионе продолжится рост показателей, характеризующих уровень жизни населения, в реальном исчислении. А положительная динамика социальных индикаторов в долгосрочной перспективе до 2042 года будет достигнута за счет: обеспечения поступательного роста региональной экономики; проведения ежегодной индексации заработной платы работников бюджетного сектора экономики не ниже прогнозируемого регионального уровня инфляции; повышения уровня заработной платы во внебюджетном секторе экономики путем сдерживания роста издержек производства, оптимизации структуры заработной платы и численности работников.

Кроме того, планируется проведение регулярной индексации пособий и социальных выплат в рамках развития системы адресной социальной помощи и государственной поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите. Достижение достойного уровня заработной платы в бюджетной сфере, повышение уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума с 8,5 процента в 2023 году до 3,5 процента к 2042 году, считают областные власти.

ИА «Орелград»