Уникальную рукопись покажет Дом Леонид Андреева

В Орле проведут выставку одного экспоната.

Дом Леонида Андреева в рамках проекта «Выставка одного экспоната» в марте представит выставку «Первые шаги Димискина». На ней будут представлены повесть Вадима Андреева «Детство» и ксерокопия рукописи дневника — «Вполне достоверный рассказ о первых шагах Димискина на жизненном пути». Речь идет о первых шагах сына известного орловского писателя Леонида Андреева. Организаторы пояснили, что 10 февраля в 1902 году в церкви святого Николы Явленного на Арбате состоялось венчание Леонида Андреева и Александры Велигорской.

«А уже в декабре, 25 числа того же года на праздник Рождества Христова в семье Андреевых появился на свет первенец – сын Вадим, – информирует Орловский объединенный государствеенный литературный музей И.С. Тургенева. – Роды принимала родная сестра Александры Михайловны – Елизавета Михайловна Доброва (медицинская сестра и акушерка). Вес младенца составил 7 фунтов».

Для Леонида Андреева рождение сына стало самым важным событием года, отмечают в музее. На семейном совете было решено вести дневник, в котором должны записываться все шаги первенца. Ксерокопия рукописи этого дневника хранится в фондах музея, ее передал учреждению сам Вадим Леонидович. Дневник уникален еще и тем, что родители вели его по очереди, фиксируя важные вехи не только для сына, но и для себя.

Например, Леонид Андреев записал в дневнике, что в два года Вадим впервые назвал его не папой, а отцом. А Александра Михайловна записала, как сын назвал ее на свой лад: «Шурой-Дамой он меня прозвал и, вероятно, удачно, так как это прозвище установилось за мной довольно прочно». Такие маленькие семейные радости наполняли счастьем жизнь Андреевых, отмечают организаторы выставки.

Ранее в Доме Леонида Андреева прошло заседание литературно-исторического клуба «Малая родина большого писателя», посвященное роли сказки в творчестве писателя. Который, к тому же, был и неплохим художником. Андреев не был детским писателем, но создал ряд интересных сказок. Так, на заседании клуба участники обсудили сказки «Орешек», «Храбрый волк» и «Фальшивый рубль и добрый дядя».

«Эти увлекательные истории интересны не только детям, но также читателям всех возрастов, – говорят в музее. – Учащиеся обсудили то, как именно сказки формируют восприятие мира и влияют на воспитание новых поколений, передавая важные моральные уроки и ценности. Особое внимание на встрече уделили авторским иллюстрациям к сказке «Храбрый волк». Члены клуба узнали больше об Андрееве не только как о писателе, но и о художнике».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»