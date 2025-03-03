На Орловщине оценили текущую потребность в учителях

Цифры назвали на заседании у губернатора Орловской области.
Как рассказала глава Департамента образования Орловской области, сейчас в школах нашего региона не хватает как минимум около 160 учителей.
При этом по программе «Земский учитель» за все годы её работы удалось устроить в школы 603 человека.
«Мы должны понимать, сколько мы по «Земскому учителю» приведём, какая у нас реальная потребность, сколько мы получим на выходе… Понимаю, что сегодня в ряде школ совмещение происходит, в том числе, непрофильных предметов. Наша задача — чтобы это совмещение было не ради совмещения, чтобы мы видели результат», – прокомментировал Андрей Клычков.
ИА «Орелград»