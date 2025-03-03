В Орловской области сократилось число сирот без жилья

Детский омбудсмен выступил в облсовете с отчетным докладом.

Информацию о результатах своей работы в 2024 году представил в Орловском облсовете народных депутатов уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский. «Региональный детский омбудсмен сообщил, что особое место в работе детского правозащитного института занимают вопросы, связанные с положением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условиями их проживания и соблюдением их жилищных прав», – сообщила пресс-служба регионального парламента.

Уполномоченный доложил, что в прошлом году к нему поступило 98 обращений по вопросам имущественного характера, в том числе по признанию нуждающимися в предоставлении жилого помещения, отказа в предоставлении жилья детям-сиротам. По состоянию на 1 января 2025 года в регионе насчитывалось 981 детей-сирот, включенных в сводный список на обеспечение жилыми помещениями. Годом ранее таковых насчитывалось 1056.

«Численность лиц, достигших совершеннолетия, чье право на предоставление жилого помещения не реализовано, на 1 января 2025 года составило 589 человек (на 1 января 2024 года – 649), из них 296 человек находятся на полном государственном обеспечении в образовательных организациях, организациях социального обслуживания населения и проживают в общежитиях, проходят военную службу по призыву, отбывают наказания в исправительных учреждениях, а также представили заявления об отсрочке в предоставлении жилья», – говорится в докладе.

В минувшем году детям-сиротам было предоставлено 175 жилых помещений из состава муниципального специализированного жилищного фонда, из них 72 квартиры выделены в соответствии с решениями судов (в 2023 году – 84). С использованием жилищного сертификата за год было приобретено 43 жилых помещений (в 2023 году – 40). Вместе с тем, на 1 января 2025 года в отношении 66 детей-сирот не исполнены судебные решения об обеспечении их жильем по договору найма специализированного жилого помещения (на 1 января 2024 года – 79).

По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области на исполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в 2024 году были предусмотрены средства в объеме 559,118 миллиона рублей. Муниципальными образованиями было приобретено 176 жилых помещений для детей-сирот на общую сумму 456,044 миллиона рублей. Наряду с этим, за 2024 год 40 детей-сирот реализовали жилищные сертификаты на общую сумму 100,311 миллиона рублей.

ИА “Орелград”