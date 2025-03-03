Орловцев позвали на конкурс «Семья года»

Региональный этап конкурса пройдет с 3 марта по 2 мая 2025 года.

Жителей Орловской области пригласили принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года 2025». В этом году конкурс проводится уже в десятый раз, ежегодно в нем принимают участие более 4000 семей из разных регионов страны. Предусмотрено три номинации: «Многодетная семья», «Молодая семья» и «Сельская семья». Региональный этап запланирован на период с 3 марта по 2 мая 2025 года. Соответствующий приказ издал областной департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда занятости.

Жителям Орловкой области, желающим принять участие в конкурсе, необходимо представить материалы в свои центры социального обслуживания населения. «Проведение регионального этапа конкурса отвечает национальным целям, определенных Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных указом президента Российской Федерации», – следует из приказа областного департамента.

Целью конкурса является пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Задачами: выявление и чествование семей, достойно воспитывающих детей, сохраняющих традиции семейного воспитания; распространение положительного опыта социально ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей с инвалидностью, семей, принявших на воспитание детей-сирот, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества.

Участниками могут быть семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития, семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. Заявки также смело могут подавать социально активные семьи, занимающиеся общественно-полезной и благотворительной деятельностью; семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной деятельности; имеющие успешное семейное дело; семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически занимающиеся физической культурой и массовым спортом и вовлекающие в них детей; семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре.

Обязательными для орловцев условиями являются гражданство Российской Федерации, проживание на территории Орловской области, зарегистрированный брак. В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, которые успешно воспитывают или воспитали троих и более детей, в том числе и приемных. Номинация «Молодая семья» предназначена для супругов в возрасте до 35 лет, воспитывающих одного и более детей. В номинации «Сельская семья» могут принять участие семьи, проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте и воспитании детей.

Возрастное ограничение: 18+

ИА «Орелград»