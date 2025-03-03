В Орле снижают агрессивность подростков

Полиция областного центра рассказала о работе с молодежью.

В городе Орле в 2024 году во взаимодействии с так называемыми субъектами профилактики проводилась предупредительно-профилактическая работа среди несовершеннолетних. Об этом говорится в отчете УМВД по городу Орлу, который ранее заслушали и приняли к сведению депутаты Орловского горсовета. Так, на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (ПДН) за совершение административных правонарушений и общественно-опасных деяний состоит 115 подростков. В 2024 году несовершеннолетние в областной столице совершили 46 преступлений.

«В совершении преступлений приняли участие 32 подростка, – следует из отчета. – Наибольшее количество преступлений, связано с хищением чужого имущества. Безусловно, одной из основных причин криминализации подростковой среды является ослабление контроля за ними со стороны родителей, которые сами зачастую являются негативным примером равнодушного, антиобщественного поведения, не принимают должных мер к воспитанию и содержанию детей».

Сообщается также, что сотрудники полиции проводят профилактическую работу со 152 неблагополучными семьями, не исполняющими обязанности по содержанию и воспитанию детей. Приведенная статистика, по мнению городского УМВД, свидетельствует о «необходимости продолжения целенаправленного активного воздействия со стороны всех субъектов профилактики, в том числе общественности на вопросы досуговой занятости подростков, обеспечения надлежащего контроля за неблагополучными семьями в целях защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, недопущения их вовлечения в совершение противоправных действий, снижения агрессивности в их поведении».

В целом по Орловской области по состоянию на 1 января 2025 года на учете в органах внутренних дел состоят 292 несовершеннолетних правонарушителей, за которыми закреплено 285 наставников. В результате проведенной ими работы с профилактического учета в связи с исправлением поведения в минувшем году было снято 154 несовершеннолетних. Кроме того, на профилактическом учете в территориальных ОВД состоят 557 неблагополучных законных представителей подростков. Так, в 2024 году на учет в регионе было поставлено 157 родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию своих детей.

Продолжают свою работу и социальные патрули. В отчетном году они совершили 1034 выезда и проверили 2369 семей и 1195 подростков, в том числе состоящих на учете, выявив 136 административных правонарушений. Принятый комплекс мер, по данным регионального Управления МВД, позволил на 26,7 процента снизить количество подростков, принявших участие в совершении преступлений.

ИА «Орелград»