«ТТП» Орла задолжало сотрудникам около 8 миллионов рублей

На данный момент зарплата уже выплачена.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Сегодня прокурор региона Алексей Тимошин побывал на предприятии, где встретился с руководством и работниками. Также он обошёл территорию «ТТП», депо и ремонтные цеха.

Установлено, что в первой половине февраля предприятие задолжало сотрудникам около 7,9 миллиона рублей заработной платы. Прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела и направила его в трудовую инспекцию. К настоящему моменту задолженность погашена в полном объёме.

Впрочем, на «Трамвайно-троллейбусном предприятии» выявили и другие проблемы. Так, Тимошин отметил, что здесь не принимаются должные меры к сохранению транспорта. Также за «ТТП» сохраняется значительная кредиторская задолженность.

По результатам визита прокуратура Заводского района внесла руководству предприятия представление об устранении нарушений федерального законодательства. Генеральному директору объявлено предостережение.

Также прокурор области отметил, что правоохранительные органы проследят за тем, как будут расходоваться бюджетные субсидии, выделяемые предприятию. Накануне «ТТП» как раз получило около 41 миллиона рублей. Надзорное ведомство поручило контролировать данный вопрос Управлению экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»