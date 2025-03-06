На заводе «ЭкоПолис» нашли тело женщины

6.3.2025 | 14:35 Новости, Происшествия

Орловское Управление Следственного комитета России проводит проверку.

Фото: Пресс-служба областного совета

О ЧП сообщили «Истоки». Согласно данным СМИ, тело нашли 20 февраля. Орловчанке было 49 лет.

«Работала на выгрузке мусора на конвейере и в какой-то момент упала в кучу с отходами. Этого никто не заметил, и, по всей видимости, сверху её засыпали мусором. Со слов очевидцев, обнаружили женщину спустя почти пять часов! Она была уже мертва», – утверждает источник.

В Управлении Следственного комитета России по Орловской области рассказали, что по данному факту проводится доследственная проверка. Также назначена судмедэкспертиза.

Предварительно известно, что следователи не обнаружили на теле повреждений. По одной из версий, женщина скончалась сама — из-за сердечных заболеваний.

ИА «Орелград»


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