Завтра орловские МФЦ закроются на час раньше

Это связано с наступающим праздником.

Из-за Международного женского дня отделы МФЦ в Орловской области 7 марта завершат свою работу на один час раньше. 8 и 9 числа они не будут открываться вообще.

Затем, в понедельник, 10 марта, МФЦ возобновят работу по обычному графику.

На сегодняшний день в Орловской области насчитывается 27 обособленных подразделений Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. В Орле отделы МФЦ действуют в Заводском, Железнодорожном и Северном районах. Также работает общий отдел по областному центру и Орловскому району на Ленина, 1.

ИА «Орелград»