Орловские консервные заводы могут окончательно национализировать

Генпрокуратура настаивает на изъятии всех долей головных компаний в пользу государства.

Речь идёт об АО «Орёлпродукт» и ООО «Объединенные консервные заводы». Предприятия занимаются выпуском мясных консервов. Они входят в холдинг «Главпродукт», который принадлежал американским компаниям Universal Beverage Company и Universal Company 2000 Inc.

С октября минувшего года, по решению президента России, заводы переданы Росимуществу — но во временное управление.

Как сообщает ТАСС, Генеральная прокуратура России подала иск с требованием изъять 100% долей головных компаний «Главпродукта» в пользу государства. Причиной является «вывод за рубеж прибыли в обход введённых в России контрсанкций».

Уточняется, что с 2022-го по 2024-й годы компании-владельцы «Главпродукта», в обход российских контрсанкций, вывели из нашей страны прибыль в размере 1 миллиарда 379 миллионов 861 тысячи рублей. При этом их, для придания действиям видимости законности, раздробили на части по 10 миллионов.

Иск должны принять и рассмотреть в Арбитражном суде города Москвы.

ИА «Орелград»