Орловца наказали за грубую брань в деревне

Суд счел, что мужчина проявил неуважение к окружающим.

Житель Орловского муниципального округа Орловской области привлечен к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Местный суд признал его виновным по статье 20.1 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Постановление по делу еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано, отметили в пресс-службе Орловского районного суда. Из материалов дела следует, что правонарушения гражданин совершил 22 февраля 2025 года.

В тот день, около 14 часов 20 минут, он находился в общественном месте в деревне Образцово Орловского муниципального округа. По версии правоохранителей, мужчина, демонстрируя явное неуважение к обществу, выражался грубой нецензурной бранью и оскорбительно приставал к гражданам, чем нарушил общественный порядок. В судебном заседании гражданин вину в совершении административного правонарушения признал и в содеянном раскаялся. Выслушав участников процесса, судья пришел к выводу о наличии в его действиях состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ.

Ранее ОМВД России «Орловский» сообщило, что в настоящее время на территории Орловского муниципального округа установлено 603 видеокамеры. Из них 64 входят в АПК «Безопасный город» и расположены в местах с массовым пребыванием граждан, а изображение с 36 камер выведено напрямую на пульт ОМВД. Это позволило снизить количество преступлений, совершенных в общественных местах, на 31 процента – со 100 в 2023 году до 69 в 2024 году.

«В структуре уличной преступности основной объем занимают кражи и причинение телесных повреждений, – следует из отчета окружной полиции. – Наибольшее число преступлений совершено пропорционально численности населения в таких населенных пунктах как деревня Жилина – 17, поселок Знаменка – 5, поселок Зареченский – 4. Удалось достичь снижения количества преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. Рецидивная преступность снизилась на 14,7 процента».

ИА «Орелград»