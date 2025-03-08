Жителя Орла осудили за разбой

В качестве жертвы преступник выбрал своего знакомого.

Уголовное дело в отношении разбойника рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Речь идет о нападении с целью завладения денежными средствами потерпевшего. В пресс-службе суда отметили, что на скамье подсудимых оказался гражданин, который ранее судимостей не имел. Его обвинили в совершении умышленного тяжкого преступления против собственности, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Преступление мужчина совершил, находясь в состоянии опьянения.

Он решил ограбить своего знакомого. Из материалов уголовного дела следует, что преступник решил подавить волю к сопротивлению и жестоко избил своего приятеля. Несколько ударов он нанес кулаком в глаз, после – не менее двенадцати ударов в область головы и тела. Потерпевший получил множественные повреждения, в том числе ссадины и кровоподтеки. Подавив тем самым волю к сопротивлению, преступник потребовал от своей жертвы отдать ему все ценные вещи.

«Опасаясь за свое здоровье, потерпевший передал подсудимому денежные средства в сумме 3800 рублей, взяв которые последний с места преступления скрылся, потратив в последующем деньги на свои личные нужды, – сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла. – В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал и раскаялся в совершенном преступлении».

Вина подсудимого также была подтверждена доказательствами и показаниями участников процесса. Мужчину признали виновным в совершении разбойного нападения. За содеянное он получил наказание в виде принудительных работ на срок два года с удержанием в доход государства 10 процентов из заработной платы. Обвинительный приговор пока еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА “Орелград”