Чиновникам поручили следить за пьяными рыбаками и поджигателями

Ранняя весна в Орловской области несет новые опасности.

К коллегам на совещании 10 марта обратился первый заместитель губернатора Владимир Ивановский. В регионе сложились гидрометеорологические условия, которые сулят скорое половодье с невысокими отметками. Но обострились другие сезонные проблемы – провалы под лет и палы травы.

«У нас только за выходные дни два случая: «Светлая жизнь» – двух вытащили рыбаков в состоянии алкогольного опьянения, населенный пункт Голубица в Кромском районе – отец и сын, слава Богу, спасли. С повышенной температурой начались пожары растительности сухой. С начала марта таких 75 пожаров», – проинформировал Владимир Ивановский.

На 8 марта – 19 возгораний, а 10 марта – уже 39 пожаров. Рост очень большой, отметил Владимир Ивановский. Особо сложная ситуация в Орловском муниципальном округе. Владимир Ивановский попросил усилить информационную работу, предупреждая об ответственности за палы. Главам муниципальный образований и поселений следует повысить бдительность. Нужно оперативное реагирование и усиление всех возможностей патрулей для того, чтобы предотвратить возгорание растительности.

ИА “Орелград”