Поддержка культуры обойдется Орлу в 913 миллионов рублей

Власти города обновили параметры муниципальной программы.

Мэр Юрий Парахин в обновленной редакции утвердил муниципальную программу «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2023-2025 годы». Поправки коснулись параметров финансирования текущего года. Так, в 2025 году на реализацию программы планируется выделить 421,704 миллиона рублей, в том числе за счет средств бюджета города Орла – 390,63 миллиона рублей, за счет средств областного бюджета – 31,074 миллиона рублей. С учетом уже произведенных расходов за минувшие два года общий планируемый объем финансирования программы составляет 913,338 миллиона рублей, из которых доля города Орла – 877,519 миллиона рублей.

За реализацию программы отвечает городское управление культуры, ее исполнителями являются многочисленные муниципальные учреждения. Основные цели – создание условий для более полного удовлетворения потребностей населения города Орла в услугах муниципальных учреждений культуры и создание условий для укрепления и популяризации национально-культурных традиций. Программа предусматривает ежегодный рост количества посещений платных культурно-досуговых мероприятий, количества участников клубных формирований, количества посещений населением муниципальных библиотек, театральных мероприятий и концертов.

Как отмечено в паспорте программы, переход к инновационному типу развития экономики требует повышения профессиональных требований к кадрам, включая уровень интеллектуального и культурного развития, возможного только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества. В свою очередь, это требует перехода к качественно новому развитию библиотечного дела, концертной и театральной деятельности, традиционной народной культуры, сохранению и популяризации объектов культурного наследия.

«Широкое внедрение инноваций, новых технологических решений позволяет повысить степень доступности культурных благ, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества, – считают авторы документа. – Главной задачей развития различных направлений отрасли культуры в городе Орле является определение четкого плана мероприятий, ориентированного на последовательное реформирование отрасли в целом».

Программа охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры и искусства: библиотеки, профессиональные театр и танцевальный коллектив, учреждения дополнительного образования, культурно-досуговые учреждения. В настоящий момент сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в Орле представляют одна юношеская, три детских, одна семейная и десять общедоступных библиотек, два библиотечно-информационных центра, восемь учреждений дополнительного образования, два парка, муниципальный ансамбль танца «Славица», муниципальный театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина, Орловский городской центр культуры и культурно-досуговый центр «Металлург».

В учреждениях дополнительного образования города обучается более 3 тысяч детей, пользователями библиотек является каждый четвертый житель города, в кружках и студиях занимается 3,3 тысячи человек, в течение года учреждениями культуры проводится более 3 тысячи мероприятий.

ИА «Орелград»