На Орловщине резко возросло число пожаров

10.3.2025 | 11:28 Новости, Происшествия

Очевидно, причиной стало резкое потепление.

Фото: t.me/mchs_orel

За эти выходные орловские подразделения орловского Управления МЧС выезжали на вызовы 97 раз. При этом 66 выездов на ликвидацию возгораний, причём, в основном – на тушение сухой растительности.

«За выходные по данным мобильного приложения «Термические точки» на территории Орловской области за 8 и 9 марта подтвердились 20 термоточек – как горение сухой травяной растительности на общей площади 15 гектаров», – добавили в пресс-службе Управления. Такие явления регистрировались в Кромском, Дмитровском, Свердловском, Колпнянском, Мценском, Верховском, Малоархангельском, Хотынецком районах.

Также в двух случаях горели хозяйственные постройки — в селе Коротыш Ливенского района и в деревне Становой Колодезь Орловского муниципального округа.

Для сравнения, неделю назад в Управлении сообщили, что за выходные подразделения МЧС выезжали всего 24 раза, причём только восемь раз — на пожары.

ИА «Орелград»


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