Орловцев оштрафовали за невнимание к экологии

Три хозяйствующих субъекта не представили важные отчёты.

Они должны были содержать данные о результатах производственного экологического контроля. В соответствии с федеральным законом «Об охране окружающей среды» такие исследования ежегодно проводят владельцы объектов, официально отнесённых к негативно воздействующим на окружающую среду. Данные предоставляются в уполномоченный орган (Росприроднадзор).

Однако в Орловской области три хозяйствующих субъекта не сделали это вовремя. Между тем, как отмечает прокуратура, данные нужны не только для того, чтобы оценить загрязнения, но и для того, чтобы, при необходимости, взыскать с владельцев таких объектов плату за неэкологичность.

В итоге Орловская природоохранная прокуратура привлекла ответственных должностных лиц к административной ответственности. Их оштрафовали на общую сумму 30 тысяч рублей.

Также руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства.

ИА «Орелград»