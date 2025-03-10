Орловской области требуются повара и акушерки

В регионе обновили список наиболее востребованных профессий.

Временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов утвердил перечень наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и должностей в Орловской области, требующих среднего профессионального образования. Документ принят в целях достижения целевых показателей федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Подобные перечни ранее утверждались в 2021 и 2022 годах, но теперь они признаны утратившими силу.

В обновленный перечень включено около 70 процессий и специальностей, обучение на которые станет для Орловской области приоритетом. Ознакомиться с перечнем можно на официальном портале Орловской области. Так, в него включены: мастера общестроительных работ инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, операторы автоматической линии сборки радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сварщики, контролеры качества, слесари, лаборанты по физико-механическим испытаниям, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, изготовлению швейных изделий, повара и кондитеры, реставраторы, специалисты по компьютерным и информационным системам, программисты.

Нужны региону и такие специалисты, как техники по защите информации, специалисты по мехатронике и робототехнике, техники роботизированного производства, технологи-конструкторы легкой промышленности, фельдшеры, акушерки, медсестры и медбратья, ветеринарные фельдшеры, операционные логисты, специалисты по социальной работе, туризму и гостеприимству, специалисты индустрии красоты.

В перечне немало и педагогических специальностей: воспитатель детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, учителя начальных классов, труда и технологии, основ безопасности и защиты Родины. Также региону требуется в ближайшей перспективе педагоги по физической культуре и спорту, руководители любительских творческих коллективов, менеджеры социально-культурной деятельности, специалисты по библиотечно-информационной деятельности, артисты, дизайнеры и художники-живописцы.

К слову, по данным департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, к началу февраля 2025 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,2 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 1000 человек имели статус безработного, в том числе 900 человек получали пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец января 2025 года составил 0,3 процента.

ИА «Орелград»