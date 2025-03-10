В Орле центр «В добрые руки» переехал в третий раз

10.3.2025 | 13:51 Новости, Общество

Его новый адрес — улица Московская, дом 177.

Фото: vk.com/3dobro57

Здание находится в районе гипсового комбината.

Также центр внёс изменения в график своей работы. Отдел по приёму и выдаче вещей для детей не работает по понедельникам. Зато в субботу центр будет открыт дольше, чем раньше — с 10 до 16 часов.

Вещи принимаются и выдаются во все дни, кроме воскресенья. По будням центр открыт с 10 до 18 часов.

Напомним, благотворительный центр создали в 2022-м году — при Троицком храме Орла. Проект реализует местное молодёжное объединение. Ранее центр располагался на Тургенева, 22-А, и на Московской, 155-Б.

Получить здесь можно не только одежду и обувь, но и детские игрушки.

ИА «Орелград»


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