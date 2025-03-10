В Орле состоится День православной книги.

10.3.2025 | 14:03 История, Культура, Новости

Мероприятие пройдёт в Библиотеке имени Бунина.

Фото: www.buninlib.orel.ru

Оно назначено на 14 марта. Открытие состоится в полдень.

Тема Дня православной книги обозначена как «Собор Орловских Святых». Организаторы обещают вспомнить о христианском подвиге исповедников, которые жили на земле нашей области в разные времена — от древних вятичей до наших дней.

Также в рамках мероприятия состоится презентация выставки, подготовленной отделом краеведческих документов библиотеки.

Напомним, что на данный момент в число орловских православных святых вошли восемь человек. Это священноисповедник Георгий Коссов, священномученики Иоанн Карабанов, Иоанн, Николай и Пётр Панковы, Серафим (Остроумов), преподобный Макарий Алтайский и преподобноисповедник Сергий (Сребрянский).

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


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