В Орле состоится День православной книги.

Мероприятие пройдёт в Библиотеке имени Бунина.
Оно назначено на 14 марта. Открытие состоится в полдень.
Тема Дня православной книги обозначена как «Собор Орловских Святых». Организаторы обещают вспомнить о христианском подвиге исповедников, которые жили на земле нашей области в разные времена — от древних вятичей до наших дней.
Также в рамках мероприятия состоится презентация выставки, подготовленной отделом краеведческих документов библиотеки.
Напомним, что на данный момент в число орловских православных святых вошли восемь человек. Это священноисповедник Георгий Коссов, священномученики Иоанн Карабанов, Иоанн, Николай и Пётр Панковы, Серафим (Остроумов), преподобный Макарий Алтайский и преподобноисповедник Сергий (Сребрянский).
Возрастное ограничение: 12+
ИА «Орелград»