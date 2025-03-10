Всего за один месяц семь человек погибли на орловских дорогах

Оглашена статистика ДТП за первый месяц 2025 года.

В январе 2025 года на автодорогах Орловской области было зарегистрировано 354 дорожно-транспортных происшествия. В 49 из них пострадали участники, в результате аварий семь человек погибли и 69 получили ранения различной степени тяжести. Такие статистические данные приводит региональное Управление МВД России. На автотрассах федерального значения за отчетный период времени произошло семь ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 17.

«Нестабильные погодные условия являются одной из основных причин совершения ДТП с механическими повреждениями автотранспорта, – отмечают в ведомстве. – Неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 26 человек получили ранения различной степени тяжести и три человека погибли».

По вине нетрезвых водителей в январе было совершено всего три ДТП. В то же время всего за один первый месяц текущего года сотрудниками орловской Госавтоинспекции было пресечено 82 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление в нетрезвом виде возбуждено шесть уголовных дел. По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды направлено 388 материалов. По результатам их рассмотрения принято решение о лишении права управления транспортными средствами в отношении одного водителя, еще 11 человек подвергнуты административному аресту.

«Всего сотрудниками полиции (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) в отчетном периоде выявлено 25 665 административных нарушений в области безопасности дорожного движения, – сообщает Управление МВД России по Орловской области. – Вынесено 26 901 постановление по делам об административных правонарушениях, на общую сумму 26,46 миллиона рублей, взыскано штрафов на сумму 21,137 миллиона рублей».

ИА «Орелград»