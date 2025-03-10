Рекламу наркотиков закрасили в Орле

Полиция и местные власти провели профилактическую акцию.

В Орловской области огласили итоги ежегодной профилактической акции «Закрась рекламу смерти!» Как следует из информации Управления МВД России по региону, она была проведена силами сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков во взаимодействии с представителями администрации Железнодорожного района города Орла и волонтерского движения Орловского базового медицинского колледжа. В рамках акции прошел рейд по закрашиванию надписей, содержащих рекламу запрещенных веществ.

«Ликвидировано более 120 надписей, рекламирующих наркотические средства и психотропные вещества на объектах городской инфраструктуры (фасадах зданий и других сооружениях) на территории Железнодорожного района города Орла, – информирует УМВД. – В адрес мэра Орла направлены письма о содействии в ликвидации данных надписей на территории других районов города Орла. Руководители управляющих компаний информированы о противоправности и недопустимости размещения указанных объявлений на объектах обслуживаемых территорий».

К слову, в 2024 году непосредственно на территории города Орла было зарегистрировано 368 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. А по всей Орловской области сотрудники органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами выявили 523 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, что на 6,7 процента превысило показатель предыдущего года. В том числе 216 преступлений были совершены в крупном и особо крупном размере.

К уголовной ответственности в регионе за год привлекли 194 человека, включая 13 иностранных граждан. Также было выявлено 436 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, по которым на виновных были наложены штрафы на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. В результате проведения совместных с УФСБ оперативно-розыскных мероприятий к уголовной ответственности привлечено 42 участника организованных преступных групп.

«В приоритетном порядке решались задачи противодействия наркопреступности, – следует из информации регионального УМВД. – В отчетном периоде на территории Орловской области было организовано проведение оперативно-профилактического мероприятия «Наркоман», трех этапов межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак», двух этапов антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», двух этапов межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2024».

Приняли участие орловские полицейские и в проведении федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Канал-Авангард». В рамках антинаркотической пропаганды сотрудниками УКОН УМВД за минувший год было проведено 171 профилактическое мероприятие с охватом аудитории свыше 12,9 тысячи человек.

ИА «Орелград»