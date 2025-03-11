На Орловщине поддержат элитное семеноводство

Областные власти выделят аграриям солидные денежные субсидии.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении отбора на предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства. Заявки и документы уже принимаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Участники отбора не должны получать средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Орловской области на поддержку элитного семеноводства.

Субсидии не дадут тем, кто находится в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных Уставом ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения. Участник отбора не должен являться иностранным агентом или иностранным юридическим лицом, даже частично.

При подаче заявки он должен доказать, что у него на едином налоговом счете отсутствует или не превышает 30 тысяч рублей задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты любого уровня Российской Федерации. К участию в конкурсе не допустят банкротов и тех, кто находится в процессе реорганизации, за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица.

Проверка сведений, представленных соискателями, будет проведена автоматически. Субсидии предоставят сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Кстати, деньги выдадут только при отсутствии у соискателя в предшествующем году случаев привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения.

Обязательным условием является приобретение соискателем семян у организаций элитных семян сельскохозяйственных культур, которые относятся к сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений. Потребуется и документальное подтверждение наличия у соискателя права пользования земельными участками, на которых он ведет или только планирует вести сельскохозяйственное производство. Победителями отбора признают участников, попавших в сформированный департаментом сельского хозяйства рейтинг. В общей сложности планируется распределить субсидии в пределах 56,824 миллиона рублей.

ИА «Орелград»