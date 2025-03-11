Охранное обязательство получил дом, в котором бывал Тургенев

Соответствующий приказ издали областные власти.

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца выдано на объект культурного наследия регионального значения, памятник истории «Дом Лобанова И. Л., в котором останавливался писатель Тургенев И.С.». Историческое здание расположено в Орле на улице Старо-Московской, 55. Соответствующий приказ издало региональное управление по государственной охране объектов культурного наследия. Копии приказа и охранного обязательства будут направлены собственникам объекта и внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Дом Лобанова, в котором останавливался писатель Тургенев, включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации в соответствии с решением Малого совета Орловского областного Совета народных депутатов от 6 июля 1993 года. Исторические события, благодаря которым этот дом стал памятником, относятся к 1879-1881 годам. В границах территории объекта действует особый режим.

Так, на территории памятника запрещаются строительство капитальных объектов и увеличение объемно-пространственных характеристик, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов. Разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности дома и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ. Требования к сохранению памятника предусматривают его консервацию, ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования либо сочетание указанных мер. Собственник обязан следить за зданием и поддерживать его в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны.

Именно на собственника закон возлагает обязанность финансировать расходы на содержание объекта культурного наследия. Запрещено проводить работы, ухудшающие условия, необходимые для сохранности памятника, а также работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер.

ИА «Орелград»