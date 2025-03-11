На Орловщине резко просела ипотека

Снижение составило около 40%.

Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

В 2024 году орловцы заключили 4990 ипотечных договоров на 16 миллиардов рублей. В сравнении с данными предшествующего года это на 40,3% меньше по количеству и на 39,5% меньше по сумме.

Как отметили в Банке России, на это повлиял целый ряд факторов. Наиболее значимые из них — это завершение срока действия основной программы льготной ипотеки, а также ужесточение условий участия в программах «Семейная ипотека» и «ИТ-ипотека».

Также не последнюю роль сыграл рост ставок по рыночной ипотеке.

«Уменьшение ипотеки связано с теми мерами, которые предпринимает Банк России для снижения количества высокорискованных кредитов. Напомним, что с 1 марта 2024 года сложнее стало взять ипотеку на новостройки тем, кто имеет долговую нагрузку выше 70%. А также тем, кто готов внести первоначальный взнос по кредиту меньше 30%», – считает начальник экономического отдела отделения Банка России по Орловской области Наталья Киселёва.

Также в Банке России отметили, что в 2024-м году орловцы охотнее брали в ипотеку жильё «с пробегом», а не в новостройках. На рынке вторичной недвижимости оформлено 3070 договоров ипотеки (на общую сумму 7,6 миллиарда рублей), на новые квартиры и дома — 1920 (на общую сумму 8,6 миллиарда рублей).

Средняя сумма ипотечного кредита составила 3,2 миллиона рублей.

ИА «Орелград»