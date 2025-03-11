Орловский центр соцобслуживания неохотно платил за электричество

11.3.2025 | 12:20 ЖКХ, Новости

Ответственное должностное лицо оштрафовали.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, нарушение допустил «Комплексный центр социального обслуживания населения Глазуновского района».

Бюджетное учреждение заключило договор с ресурсоснабжающей организацией на поставку электрической энергии. Партнёр выполнил свои задачи полностью и качественно. Однако при этом «в отдельные расчётные периоды» центр расплачивался с поставщиком «с нарушением установленных сроков».

В итоге прокуратура возбудила административное дело — в отношении ответственного должностного лица центра. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Также надзорное ведомство официально потребовало от руководителя учреждения устранить нарушения законодательства.

ИА «Орелград»


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