Орловский центр соцобслуживания неохотно платил за электричество

Ответственное должностное лицо оштрафовали.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, нарушение допустил «Комплексный центр социального обслуживания населения Глазуновского района».

Бюджетное учреждение заключило договор с ресурсоснабжающей организацией на поставку электрической энергии. Партнёр выполнил свои задачи полностью и качественно. Однако при этом «в отдельные расчётные периоды» центр расплачивался с поставщиком «с нарушением установленных сроков».

В итоге прокуратура возбудила административное дело — в отношении ответственного должностного лица центра. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Также надзорное ведомство официально потребовало от руководителя учреждения устранить нарушения законодательства.

ИА «Орелград»