Орловский «Посад» довёл дома до ненадлежащего состояния

Управляющую компанию поймали на нарушениях.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Управляющая компания «Посад» является не «частной лавочкой», а муниципальным унитарным предприятием Новодеревеньковского района. Однако это не спасло ситуацию. Как установило надзорное ведомство, общее имущество нескольких домов, за которые отвечает УК, пришло в ненадлежащее состояние.

Так, у прокуратуры нашлись претензии к состоянию зданий, расположенных в посёлке Хомутово по улицам по Заводской, 2, и Комсомольской, 13-А. Подъездам требовался ремонт. Также ведомство зафиксировало «частичное повреждение цоколя».

В итоге орган надзора направил в районный суд соответствующий иск. Его удовлетворили.

«Исполнение судебных решений находится на контроле межрайонной прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»