В Орле рынку на Карачевской остался месяц

11.3.2025 | 11:20 Новости, Общество

Принято решение о его демонтаже.

Фото: vk.com/interesting_orel / Олеся Совесть

Администрация Орла планирует сделать это за собственный счёт. ООО, которое владеет рынком, прекратило свою деятельность. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Однако по закону владельцу даётся месяц на то, чтобы самостоятельно снести постройки. Срок истекает 5 апреля.

Официально речь идёт о «нестационарных торговых объектах» – двух «торговых галереях» у дома по Карачевской, 144. Общая площадь объектов составляет 298,48 квадратных метров.

Дальнейшая судьба места под вопросом. Не исключено, что его используют, например, для проведения ярмарок выходного дня. Однако местным жителям придётся проявить активность и подать в мэрию соответствующее заявление.

ИА «Орелград»


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