Орловца отметили Орденом Мужества

12.3.2025 | 17:00 Новости, СВО

Также участник СВО Денис Климов награждён несколькими медалями.

Фото: Администрация Орла

Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

Мужчина отправился на фронт в 2023-м году, в августе. Орловец сделал это по своему желанию.

Сейчас он несёт службу в 272-ом мотострелковом полку. Климов занимает должность начальника штаба – заместителя командира 1-го мотострелкового батальона.

За мужество и отвагу житель Орловщины удостоился нескольких государственных наград. Защитника Отечества отметили Орденом Мужества, а также медалями «За отвагу» и за боевые отличия.

Орден стал наградой за выдающиеся действия во время наступательных операций. «В условиях постоянных артиллерийских обстрелов со стороны противника, когда проводная связь с штурмовыми группами была оборвана, Денис не растерялся. Он успешно восстановил все уничтоженные линии связи, находясь под угрозой», – рассказали в мэрии. Это обеспечило выполнение боевых задач и сохранение личного состава.

Фото: Администрация Орла

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования