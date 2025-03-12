Орловца отметили Орденом Мужества

Также участник СВО Денис Климов награждён несколькими медалями.

Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

Мужчина отправился на фронт в 2023-м году, в августе. Орловец сделал это по своему желанию.

Сейчас он несёт службу в 272-ом мотострелковом полку. Климов занимает должность начальника штаба – заместителя командира 1-го мотострелкового батальона.

За мужество и отвагу житель Орловщины удостоился нескольких государственных наград. Защитника Отечества отметили Орденом Мужества, а также медалями «За отвагу» и за боевые отличия.

Орден стал наградой за выдающиеся действия во время наступательных операций. «В условиях постоянных артиллерийских обстрелов со стороны противника, когда проводная связь с штурмовыми группами была оборвана, Денис не растерялся. Он успешно восстановил все уничтоженные линии связи, находясь под угрозой», – рассказали в мэрии. Это обеспечило выполнение боевых задач и сохранение личного состава.

ИА «Орелград»