Глава компании, строившей аэропорт, приземлился под арестом

Орловский суд одобрил ходатайство о помещении главы НАО «Ирмаст-Холдинг» под домашний арест.

На этом настаивало следствие. Вопрос решался в Советском районном суде. Об этом сообщает «Орёлтаймс».

Речь идёт о генеральном директоре компании «Ирмаст-Холдинг» Андрее Шатрове. Мужчину подозревают в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Как предполагает следствие, бюджет потерял около 54 миллионов рублей.

По текущей версии, хищения происходили с ноября 2022-го по март текущего годов. Средства, которые «Ирмаст-Холдинг» получал как аванс за работы по реконструкции бывшего аэропорта «Южный», переводились на счета генерального директора и аффилированных лиц.

Шатров пробудет под домашним арестом до 4 мая. Затем суд может продлить меру пресечения.

После вынесения сегодняшнего решения бизнесмена освободили из-под стражи в зале суда.

ИА «Орелград»