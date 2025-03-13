Во Мценске задумались о ликвидации детсада

Возможные последствия принятия такого решения оценит комиссия.

Администрация города Мценска распорядилась о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о ликвидации МБДОУ «Детский сад №1». Решение принято «в целях соблюдения прав детей при проведении ликвидации образовательных учреждений» и «в целях оптимизации структуры сети дошкольных образовательных организаций города, направленной на повышение качества, доступности и эффективности образования».

Примечательно, что администрация города Мценска совсем недавно, 31 января 2025 года, уже создавала подобную комиссию. Только тогда речь шла об оценке последствий принятия решения о реорганизации МБДОУ «Детский сад №11» путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад №1». Но предыдущее постановление теперь признано утратившим силу. Новой комиссии предстоит оценить последствия принятия решения о ликвидации детского сада №1 на основании критериев, утвержденных постановлением правительства Орловской области.

Итогом работы комиссии должно стать заключение о результатах оценки. Ее председателем назначена Ирина Цейхместрова, исполняющая обязанности заместителя главы города Мценска по социальным вопросам. Комиссия будет проводить свои заседания по мере необходимости. Заседание правомочно при наличии кворума, который составляет не менее половины членов комиссии. Она наделена правом запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решения по вопросу дальнейшей деятельности детсада, устанавливать сроки их представления, а также создавать рабочие группы.

По итогам работы комиссии будет оформлено заключение, которое может быть только положительным или отрицательным. Положительным в данном случае считается заключение о возможности ликвидации детсада. Его судьбу решит администрация города с учетом мнения комиссии. К слову, система дошкольного образования в Орловской области в настоящий момент включает в себя 163 муниципальные дошкольные образовательные организации и дошкольные группы в 120 школах. Кроме того, в регионе работает одно негосударственное учреждение и два индивидуальных предпринимателя, реализующие программу дошкольного образования.

ИА «Орелград»