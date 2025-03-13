Департамент образования обвинили в неосновательном обогащении

Поставщик подал в суд на департамент, но проиграл.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению московского общества с ограниченной ответственностью «Издательский центр «Мой учебник» к департаменту образования Орловской области. Истец просил о взыскании с ответчика неосновательного обогащения в размере 2 344 350 рублей. Из материалов дела следует, что на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 27 февраля 2023 года между департаментом образования и ООО ИЦ «Мой учебник» был заключен государственный контракт.

Столичная фирма обязалась поставить цифровые лаборатории по биологии, химии и физики в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Цена контракта составляла 21,824 миллиона рублей. В мае того же года стороны подписали дополнительное соглашение к государственному контакту, согласно которому цена контракта возросла до 23,443 миллиона рублей. В качестве обеспечения гарантийных обязательств по государственному контакту банк выдал поставщику банковскую гарантию.

В августе приемочная комиссия провела экспертизу и выявила факты ненадлежащего исполнения контракта поставщиком, а именно: «отсутствует поставка товара; отсутствует гарантия поставщика на товар (12 месяцев); отсутствует обеспечение гарантийных обязательств». Комиссией приняла решение об отказе в приемке и составила акт. Департамент потребовал от поставщика уплаты штрафа в размере 1 172 175,16 рубля. Поставщик в ответном письме просил департамент пересмотреть размер штрафа, ссылаясь на то, что выявленное нарушение не имеет стоимостного выражения.

Пока между сторонами шла переписка, товар ценой 23,443 миллиона рублей был возвращен поставщику. Наложенные департаментом на поставщика штрафы составили в общей сложности 2,344 миллиона рублей. Столичная фирма платить их отказалась, после чего департамент направил требование банку, и уже тот перечислил штраф из суммы банковской гарантии. Поставщик увидел в этом неосновательное обогащение департамента, поскольку по-прежнему считал, что выявленные нарушения не имеют стоимостного выражения.

Оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, арбитражный суд счел действия департамента законными и обоснованными и отказал столичной компании в удовлетворении ее требований. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»