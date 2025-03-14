Общественники проверили СИЗО

Члены наблюдательной комиссии также побеседовали с арестантами.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова, консультант аппарата омбудсмена Юлия Барышникова, члены Общественной наблюдательной комиссии и помощник прокурора Орловской области по особым поручениям Станислав Васинев посетили следственный изолятор города Орла. В сопровождении врио начальника СИЗО-1 Игоря Труфанова они проверили условия содержания обвиняемых, подозреваемых и осужденных, порядок соблюдения их прав и законных интересов.

«В рамках визита был проведен личный прием лиц, содержащихся под стражей, в ходе которого обратившиеся получили разъяснения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, – добавили в пресс-службе УФСИН. – Также во время встречи проверяющие обсудили с сотрудниками пенитенциарного ведомства региона вопросы материально-бытового и медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных».

Ранее в своем отчетном докладе Наталия Балашова сообщила, что в 2024 году к ней поступило 250 обращений от подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Они просили правозащитника проверить условия их содержания, порядок предоставления свиданий, оказать содействие в получении качественной и своевременной медицинской помощи. Просили и о помощи в заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции.

Напомним, закон разрешает заключенным уходить на службу в зону СВО, но не всем. В своем докладе Наталия Балашова привела такой пример. К ней обратился гражданин Л., который в тот момент содержался в СИЗО-1 в качестве обвиняемого. Омбудсмен обратилась к руководителю Следственного управления УМВД России по Орловской области с просьбой рассмотреть ходатайство об изменении в отношении гражданина Л. меры пресечения и получении согласия следователя на заключение гражданином Л. контракта с Министерством обороны для участия в СВО. Но в ходе переписки было установлено, что ходатайство не может быть удовлетворено Гражданин обвинялся в совершении преступления по такой статье, которая не позволяла отпустить его в зону СВО.

Наталия Балашова также отметила, что к ней по-прежнему поступает большое количество обращений подозреваемых, обвиняемых и осужденных о несвоевременной или некачественно оказанной медицинской помощи, отсутствии лекарственных препаратов. Обращения по медицинским вопросам составляют почти половину от всех обращений из мест принудительного содержания.

ИА «Орелград»