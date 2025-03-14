В Орле назовут имя самого внимательного читателя

Традиционный литературный конкурс близится к своему завершению.

В Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина 18 марта в 12:00 состоится награждение победителей и призеров XI областного литературного конкурса «Самый внимательный читатель». До финальной стадии добрались 20 участников. Как пояснили организаторы, на текущий конкурс было подано 109 заявок, 77 работ было предоставлено организаторам для проверки. В конкурсе приняли участие представители различных городов и районов Орловской области, в том числе из Орла, Болхова, Мценска, Ливенского, Знаменского, Шаблыкинского, Глазуновского, Урицкого, Свердловского и Должанского районов, Орловского муниципального округа.

Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных, средне-профессиональных и высших учебных заведений области в возрасте до 21 года. Финал ежегодно проходит в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина в форме письменных ответов на предложенные вопросы. Каждый год организаторы предлагают новые произведения, которые надо внимательно прочитать. В этом году конкурс проводится по произведениям Бориса Васильева «В списках не значился», Вячеслава Кондратьева «Сашка» и Эммануила Казакевича «Звезда».

Победители, призеры и участники конкурса, чьи работы отметило жюри, получат дипломы и памятные подарки. Учителя-наставники самых внимательных читателей получат благодарственные письма от регионального Института развития образования. Конкурс проводится в регионе с 2015 года и традиционно включает в себя два этапа: муниципальный и областной. Организатором выступает Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина совместно с департаментом образования Орловской области.

«Областной литературный конкурс «Самый внимательный читатель» способствует продвижению русских классических произведений в молодежной среде, повышению интереса к чтению, воспитанию чувства патриотизма и любви к Родине посредством изучения произведений отечественных писателей», – подчеркнули в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»