Орловским чиновникам решили установить классные чины

Большинство регионов подобные вопросы уже урегулировали.

Орловский областной Совет народных депутатов утвердил отчет о результатах мониторинга правоприменения регионального закона о муниципальной службе. В нем отмечено, что закон в целом исполняется, однако в рамках анализа были выявлены некоторые «узкие места». Так, в рамках мониторинга федерального и регионального законодательства в сфере регулирования муниципальной службы депутаты обратили внимание на статью 9.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Согласно ей, регионы имеют право самостоятельно предусматривать классные чины для муниципальных служащих. Также регионы наделены правом устанавливать порядок присвоения таких чинов и их сохранения при переводе муниципальных служащих на иные должности муниципальной службы и при увольнении с муниципальной службы. При этом федеральным законом установлен общий принцип порядка присвоения классных чинов: они указывают на соответствие уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения определенных должностей.

Анализ регионального законодательства показал, что уже в 69 регионах страны вопрос о классных чинах муниципальных служащих урегулирован. Там на местном уровне приняты порядки их присвоения и сохранения. «Следует отметить, что при введении классных чинов муниципальным служащим в целях усиления их заинтересованности в результатах работы, стимулирования и повышения престижа муниципальной службы устанавливается дополнительная ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальной службы», – говорится в отчете о результатах мониторинга.

Кстати, по его итогом было выработано предложение о внесении изменений в Закон «О муниципальной службе в Орловской области» для регулирования положений о классных чинах. Кстати, в апреле 2024 года из мэрии Орла в облсовет также поступало предложение рассмотреть вопрос о введении нормы, предусматривающей возможность установления классного чина муниципальному служащему. Однако в связи с проблемами, связанными с финансовым обеспечением муниципальных образований в Орловской области, в парламенте решили, что «данный вопрос требует проведения анализа и всестороннего обсуждения с участием представителей муниципальных образований Орловской области».

ИА «Орелград»