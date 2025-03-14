Награды за орловские книги увеличили вдвое

Изменения внесены в условия проведения конкурса «Орловская книга».

Временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов распорядился о внесении изменений в указ «О проведении ежегодного областного конкурса «Орловская книга». Наиболее важная поправка внесена в пункт о награждении. По условиям конкурса, авторы книг и издательства, ставшие победителями, награждаются благодарностью губернатора за вклад в культурное развитие Орловской области и денежными премиями. До последнего времени размер премии составлял 5000, он не изменялся с 2016 года. Однако теперь премия увеличена до 10 000 рублей.

Авторы книг, участвовавших в конкурсе, но не победивших в нем, по-прежнему будут награждаться благодарностью департамента культуры за активное участие в развитии культуры Орловской области. Указанный конкурс не является профессиональным литературным конкурсом. Напомним, он проводится в рамках ежегодного областного праздника «Орловская книга» в целях поддержки двухвековой традиции орловского книгоиздания, активизации создания и издания краеведческих книг, отражающих историю и культуру Орловской области.

В конкурсе традиционно принимают участие издания, вышедшие на территории Орловской области или за ее пределами по заказу производителей документов Орловской области и поступившие в библиотеки – получатели обязательного экземпляра документов. Как правило, предусмотрено три номинации: «Лучший издательский проект года», «Самая читаемая книга» и «Специальная премия». Конкурс проводится на базе Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина.

Правом выдвижения изданий на конкурс обладают библиотеки – с согласия авторов. Одно издание может быть выдвинуто на конкурс только в одной номинации. Конкурсная комиссия может принять решение о признании конкурса несостоявшимся в случае, если подано менее двух представлений в каждой номинации или если к участию допущено менее двух изданий по каждой номинации.

Жюри руководствуется критериями, утвержденными правительством региона. Так, в номинации «Лучший издательский проект года» учитывается отражение в издании истории и культуры Орловской области, актуальность темы, научная новизна, наличие и качество научно-справочного аппарата, дизайн и качество полиграфического исполнения издания. А в номинации «Самая читаемая книга» учитывается также востребованность издания у пользователей библиотек в течение двух предыдущих лет, единство содержания книги и формы ее полиграфического исполнения.

ИА «Орелград»