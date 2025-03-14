В Орле экс-замдекана из ОГАУ заподозрили в коррупции

В СКР считают, что он набрал взяток на 211 тысячу рублей.

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего заместителя декана экономического факультета Орловского государственного аграрного университета. Ему вменяется получение незаконных вознаграждений от пяти студентов.

По предварительной версии, преступления происходили с 2018 по 2023 годы. Подозреваемый получал деньги от студентов лично. Общая сумма взяток составила 211 тысяч рублей. Они являлись платой за содействие в успешной сдаче экзаменов и зачётов.

На данный момент подозреваемый находится на свободе, однако ему запрещено совершать ряд действий.

Как уточнили в орловском управлении Следственного комитета России, дело возбуждено на основании материалов оперативной и розыскной деятельности регионального Управления МВД.

ИА «Орелград»