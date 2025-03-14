«Квадра» пересчитала плату после ЧП на теплосетях

Компания сделала это после вмешательства прокуратуры Орловской области.

Речь идёт об аварии, которая произошла в Орле 7 февраля. Тогда в районе дома по 2-й Курской, 52, случился прорыв подземного участка теплотрассы. Из-под земли забил буквально «гейзер».

После этого отопление и горячее водоснабжение не поступали в 28 многоквартирных домов целых 14 часов.

Прокуратура Орловской области внесла представление управляющему ответственной организации (Филиала АО «Квадра» – «Орловская генерация»). Ответственному лицу указали на слабый контроль за техническим состоянием трубопровода

При надзорном сопровождении прокуратуры «Квадра» устранила повреждения.

Как сообщает надзорное ведомство, на данный момент жителям домов, пострадавших от ЧП, пересчитали плату за отопление и горячее водоснабжение. Это сделано также по мерам реагирования прокуратуры.

ИА «Орелград»