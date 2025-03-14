В Орле водитель самоката сбил женщину и скрылся

14.3.2025 | 12:10 Новости, Происшествия

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

Фото: vk.com/public99100082

Об этом рассказали в ГАИ Орловской области.

ДТП случилось в Советском районе у дома по улице Лазурной, 7. Неустановленный водитель ехал на электросамокате со стороны улицы Новой в сторону улицы Лескова.

В указанном месте он сбил пешехода — 44-летнюю женщину. Она шла впереди, в попутном направлении, по краю проезжей части.

После ДТП орловчанка обратилась в больницу Семашко за медицинской помощью. Госпитализация не потребовалась.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП. Два человека получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»


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