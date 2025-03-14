В Орле водитель самоката сбил женщину и скрылся

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.
Об этом рассказали в ГАИ Орловской области.
ДТП случилось в Советском районе у дома по улице Лазурной, 7. Неустановленный водитель ехал на электросамокате со стороны улицы Новой в сторону улицы Лескова.
В указанном месте он сбил пешехода — 44-летнюю женщину. Она шла впереди, в попутном направлении, по краю проезжей части.
После ДТП орловчанка обратилась в больницу Семашко за медицинской помощью. Госпитализация не потребовалась.
Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП. Два человека получили телесные повреждения.
ИА «Орелград»